Namasté randonnée – Festival de la randonnée Geraise, 29 mai 2022, Geraise.

Namasté randonnée – Festival de la randonnée Geraise

2022-05-29 – 2022-05-29

Geraise Jura Geraise

Dimanche 29 mai 2022

Respirez et détendez-vous, vous allez être plongés dans un moment de relaxation en pleine nature en compagnie d’une éducatrice sportive certifiée. Entre bois, rivière et plaine, profitez de la nature qui vous entoure pour vous ressourcer et faire le plein d’énergies autour de pauses méditatives, yoga et respiration.

Attention aux tiques, vous serez amenés à vous asseoir dans l’herbe.

Dimanche 29 mai 2022

Respirez et détendez-vous, vous allez être plongés dans un moment de relaxation en pleine nature en compagnie d’une éducatrice sportive certifiée. Entre bois, rivière et plaine, profitez de la nature qui vous entoure pour vous ressourcer et faire le plein d’énergies autour de pauses méditatives, yoga et respiration.

Attention aux tiques, vous serez amenés à vous asseoir dans l’herbe.

Geraise

dernière mise à jour : 2022-05-05 par