Médecin et photographe, Catherine Le Scolan- Quéré est de Vitré. Son premier voyage en Inde fut en tant que médecin volontaire pour soigner les intouchables à Varanasi. Fascinée par le pays des couleurs, elle rejoint la conception de Harry Gruyaert (photographe belge de l’agence Magnum) selon lequel « La couleur, c’est un moyen de sculpter ce que je vois ». Attirée par l’esthétisme, elle cherche à dégager la force de chaque image, plus que son histoire. La couleur devient alors une valeur en soi, les teintes s’accordent, les masses colorées s’équilibrent, la lumière est là… elle ressent l’émotion et déclenche l’appareil. Les photographies choisies ici ont été prises lors de six séjours en Inde, du Rajasthan au Gujarat, de Delhi à Kolkata, en passant par le Karnataka… Elles constituent une frise, un ruban d’images, un instant de vie dans lequel l’humain est intégré dans son environnement, au milieu d’un décor qu’il anime. Namasté!

gratuit

Les photographies choisies ici ont été prises lors de six séjours en Inde, du Rajasthan au Gujarat, de Delhi à Kolkata, en passant par le Karnataka… péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France

