Namaspamus Les Disquaires Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Tête à l’envers tête à l’en tête à l’en tête à l’envers !

Namaspamus, groupe de rock français issu de la scène parisienne, fusionne les genres rock, pop, et psyché, créant des mélodies planantes et des refrains fédérateurs aux textes parfois teintés d’un certain spleen, le tout dans une énergie brute et revancharde.

Style : Rock

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Namaspamus