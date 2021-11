Marseille Red Lion Bouches-du-Rhône, Marseille Namas Pamous Red Lion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Red Lion, le mercredi 24 novembre à 22:00

Trio de musiciens originaire de la région d’Avignon… Plus de 150 concerts par an… Un répertoire de 300 reprises… Nombreux styles musicaux représentés… Énergie débordante… Pléiade de déguisements… Effets visuels… Bonne humeur omniprésente… [http://www.namaspamous.com/](http://www.namaspamous.com/)?

Entrée libre

2021-11-24T22:00:00 2021-11-24T01:00:00

