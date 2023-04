VIDE TA CHAMBRE 23 rue des Ecoles, 28 mai 2023, Nalliers.

Vide Ta Chambre – organisé par l’APE NALLIERS/LA BUSSIERE – le dimanche 28 mai 2023 – dans la cour de l’école André CAVARD..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

23 rue des Ecoles Ecole Andre CAVARD

Nalliers 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vide Ta Chambre – organized by the APE NALLIERS/LA BUSSIERE – on Sunday, May 28, 2023 – in the courtyard of the André CAVARD school.

Vide Ta Chambre – organizado por la APE NALLIERS/LA BUSSIERE – el domingo 28 de mayo de 2023 – en el patio de la escuela André CAVARD.

Vide Ta Chambre – organisiert von der EV NALLIERS/LA BUSSIERE – am Sonntag, den 28. Mai 2023 – auf dem Hof der Schule André CAVARD.

Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP