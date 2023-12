SORTIE NATURE, LE CONCERTO DES OEDICNÈMES Nalliers Catégories d’Évènement: Nalliers

Vendée SORTIE NATURE, LE CONCERTO DES OEDICNÈMES Nalliers, 16 octobre 2024, Nalliers. Nalliers Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16 17:30:00

fin : 2024-10-16 Partez à la découverte des oedicnèmes criards.

Partez à la découverte des oedicnèmes criards

La LPO Vendée propose une soirée pour observer et écouter une espèce à forte valeur patrimoniale, les oedicnèmes criards, dont les individus se rassemblent sur des parcelles agricoles rases après leur reproduction.

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

Lieu de rdv communiqué à l’inscription (Nalliers) . Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Nalliers, Vendée Autres Code postal 85370 Adresse Ville Nalliers Departement Vendée Lieu Ville Nalliers Latitude 46.470139 Longitude -1.030445 latitude longitude 46.470139;-1.030445

Nalliers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nalliers/