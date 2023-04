SORTIE NATURE, LA RÉSERVE AU CRÉPUSCULE Les Huttes, 18 juillet 2023, Nalliers.

Chauve-souris, chouettes et hiboux… même à la tombée du jour, la Réserve fourmille de vie ! Entrez à pas discrets dans la vie nocturne du site : un monde méconnu s’ouvre à vous..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 23:00:00. .

Les Huttes Réserve Biologique Départementale

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



Bats, owls, etc., even at dusk, the Reserve is teeming with life! Enter with discreet steps into the nocturnal life of the site: an unknown world opens up to you.

Murciélagos, búhos, etc., ¡incluso al anochecer, la Reserva rebosa vida! Adéntrese en la vida nocturna del lugar con pasos discretos: un mundo desconocido se abre ante usted.

Fledermäuse, Eulen und Käuze… selbst bei Einbruch der Dunkelheit wimmelt es im Naturschutzgebiet von Leben! Treten Sie mit diskreten Schritten in das Nachtleben des Reservats ein: Eine unbekannte Welt öffnet sich Ihnen.

Mise à jour le 2023-03-14 par Vendée Expansion