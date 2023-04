SORTIE NATURE,CRIQUETS ET SAUTERELLES Les Huttes, 14 juillet 2023, Nalliers.

Dans les hautes herbes des prairies… ça chante et ça saute ! Les criquets et les sauterelles s’en donnent à cœur joie. Boites loupes à la main, venez faire la connaissance de ces chanteurs des herbes hautes !.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 16:00:00. .

Les Huttes Réserve biologique départementale

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



In the tall grass of the meadows… it sings and jumps! Crickets and grasshoppers are having a great time. With magnifying glasses in hand, come and meet these high grass singers!

En la hierba alta de los prados… ¡cantando y saltando! Grillos y saltamontes hacen su agosto. Lupa en mano, ¡ven a conocer a estos cantores de la hierba alta!

Im hohen Gras der Wiesen zirpt und hüpft es! Grillen und Heuschrecken haben ihre Freude daran. Mit Lupengläsern in der Hand lernen Sie die Sänger des hohen Grases kennen

Mise à jour le 2023-03-14 par Vendée Expansion