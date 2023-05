SOIRÉES GUINGUETTE Port de Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Vendée

SOIRÉES GUINGUETTE Port de Nalliers, 30 juin 2023, Nalliers. Venez faire la fête dans une ambiance Guinguette.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Port de Nalliers Rue Brantôme

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



Come and party in a Guinguette atmosphere Ven de fiesta en un ambiente Guinguette Feiern Sie in einer Guinguette-Atmosphäre Mise à jour le 2023-05-12 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’évènement: Nalliers, Vendée Autres Lieu Port de Nalliers Adresse Port de Nalliers Rue Brantôme Ville Nalliers Departement Vendée Lieu Ville Port de Nalliers Nalliers

Nalliers Port de Nalliers Nalliers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nalliers/

SOIRÉES GUINGUETTE Port de Nalliers 2023-06-30 was last modified: by SOIRÉES GUINGUETTE Port de Nalliers Port de Nalliers 30 juin 2023 Port de Nalliers Nalliers

Nalliers Vendée