STAGE DE MACROPHOTOGRAPHIE, FLORE DES MARAIS Les Huttes, 20 mai 2023, Nalliers.

Laissez-vous guider par Patrick Trecul, photographe de nature, pour photographier l’étonnante diversité botanique de la Réserve de Nalliers. Vous y découvrirez les notions essentielles de la macrophotographie et vous pourrez échanger vos expériences lors du débriefing (en salle)..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

Les Huttes Réserve Biologique Départementale

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



Let Patrick Trecul, nature photographer, guide you to photograph the amazing botanical diversity of the Nalliers Reserve. You will discover the essential notions of macro photography and you will be able to exchange your experiences during the debriefing (in room).

Déjese guiar por Patrick Trecul, fotógrafo de naturaleza, para fotografiar la asombrosa diversidad botánica de la Reserva de Nalliers. Descubrirás las nociones esenciales de la macrofotografía y podrás intercambiar tus experiencias durante el debriefing (en la sala).

Lassen Sie sich von dem Naturfotografen Patrick Trecul anleiten, um die erstaunliche botanische Vielfalt des Naturschutzgebiets von Nalliers zu fotografieren. Dabei lernen Sie die wichtigsten Begriffe der Makrofotografie kennen und können bei der Nachbesprechung (im Saal) Ihre Erfahrungen austauschen.

