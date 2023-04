ANIMATION, TRESSAGE DE NATURE Les Huttes, 21 avril 2023, Nalliers.

En famille, initiez-vous aux gestes simples de vannerie sauvage ! Sous les précieux conseils de Jacky Gouband, tressez quelques végétaux de la Réserve et créez un petit poisson nature !.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 16:30:00. .

Les Huttes Réserve Biologique Départementale

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



With your family, learn the simple gestures of wild basketry! Under the precious advice of Jacky Gouband, weave some plants from the Reserve and create a small natural fish!

Aprenda en familia los sencillos gestos de la cestería salvaje Con los preciosos consejos de Jacky Gouband, ¡tejan algunas plantas de la Reserva y creen un pequeño pez natural!

Lernen Sie mit Ihrer Familie die einfachen Handgriffe der Korbflechterei kennen! Flechten Sie unter der Anleitung von Jacky Gouband einige Pflanzen aus dem Naturschutzgebiet und kreieren Sie einen kleinen Naturfisch!

