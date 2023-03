VISITE DE LA FERME DE NERMOUX Nalliers Catégories d’Évènement: Nalliers

Vendée

VISITE DE LA FERME DE NERMOUX, 18 avril 2023, Nalliers . VISITE DE LA FERME DE NERMOUX Nermoux Nalliers Vendée

2023-04-18 – 2023-04-18 Nalliers

Vendée . Venez visiter la Ferme de Nermoux ! De la traite des vaches, aux veaux et à la fromagerie en passant par la dégustation de produits… Un programme gourmand vous attend, au cours duquel vous pourrez échanger en direct avec le producteur ! Parking sur place Accès PMR possible Nalliers

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Nalliers, Vendée Autres Lieu Nalliers Adresse Nermoux Nalliers Vendée Ville Nalliers Departement Vendée Tarif Lieu Ville Nalliers

Nalliers Nalliers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nalliers /

VISITE DE LA FERME DE NERMOUX 2023-04-18 was last modified: by VISITE DE LA FERME DE NERMOUX Nalliers 18 avril 2023 Nalliers Nermoux Nalliers Vendée Vendée

Nalliers Vendée