J-ZEN NAKAMA Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

J-Zen est un producteur/DJ français signé sur le label Dooinit Music. Alliant des beats puissants, gonflés et ravageurs à des samples finement modifiés et déconstruits, il fait de ses nombreux voyages une source d’inspiration privilégiée. Entre mélodies souls, beats groovy, sa musique est teintée de house et de funk subtile.

NAKAMA 15 rue Paul Bert, 35000 Rennes



Bar à bières, Resto du midi, Vins naturels, Street food japonaise et gros chill sur fat coussins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

hip hop house