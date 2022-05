Najoua Darwiche à Ranville Salle Henri Robin à Ranville, 14 juin 2022, Ranville.

Najoua Darwiche à Ranville

Salle Henri Robin à Ranville, le mardi 14 juin à 10:30

De la création du monde à l’écriture de notre propre chemin, le spectacle nous entraîne dans des histoires d’amour et de ruse ayant pour leitmotiv la question du choix. Comment être acteur de sa vie ? Peut-on être sûr de faire le bon choix ? Quel chemin choisir ? Traversé par la cupidité, la générosité, le doute ou la passion… chaque personnage va se confronter à son destin guidé par le désir de découvrir le monde, l’autre et soi-même. Contes merveilleux et philosophiques, histoires drôles et cyniques : un voyage autour du monde à travers des personnages qui aiment, qui cherchent, qui trouvent… Mais pas toujours ! Mardi 14 juin, 10h30 Réservation conseillée Exposition Les Mille et une nuits par Charlotte Gastaut du 16 au 30 mai – Bibliothèque Les illustrations de Charlotte Gastaut racontent l’histoire de cinq de ces célèbres contes : Ali Baba et les quarante voleurs, l’histoire du Prince et de la Dame de Beauté, l’histoire d’Ali Cogia, marchand de Bagdad, Le pêcheur et le génie et l’histoire du petit bossu. Livret-jeu en main, les enfants participent ensuite à un parcours ludique avec un jeu animé et des senteurs à découvrir. Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec la bibliothèque de Ranville.

Gratuit – 1h – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la bibliothèque de Ranville invite Najoua Darwiche pour son spectacle Pas chassés sur la courbe du monde.

Salle Henri Robin à Ranville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T10:30:00 2022-06-14T11:30:00