Foyer Espace Culturel Moyaux, le jeudi 16 juin à 18:00

Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants : courir, grimper aux arbres et surtout… manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un morceau de pain ? Notre drôle de héros va se lancer à la découverte des saveurs en trouvant sa propre façon de goûter la vie ! «Le goût des mots» raconte la rencontre entre deux êtres très différents, à travers une histoire originale écrite par l’artiste et 4 contes populaires issus du monde entier (Afrique de l’Ouest, Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient). Une histoire où le désir nous fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à transcender nos différences. Jeudi 16 juin, 18h30 Réservation conseillée Spectacle organisé par le Département du Calvados en partenariat avec l’Association Contes Vallée d’Auge et le Tanit Théâtre de Lisieux.

Gratuit – 50 min – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! avec l’Association Contes Vallée d’Auge et le Tanit Théâtre de Lisieux invitent Najoua Darwiche pour son spectacle Le goût des mots.

Moyaux Calvados



