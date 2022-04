le Petit Aventurier Centre de Vacances de séjour-Vacances Base de pleine nature de Najac 12270 NAJAC Najac Catégories d’évènement: Aveyron

le Petit Aventurier Centre de Vacances de séjour-Vacances Base de pleine nature de Najac 12270 NAJAC, 11 juillet 2022 08:30, Najac. 11 – 22 juillet Sur place sur inscription directement sur notre site internet http://sejour-vacances.fr/ dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Viens vivre un séjour où l’aventure t’attend ; Chaque jour des activités différentes pour des vacances sur mesures ! Répartis en petits groupes, ils profitent d’un choix d’activités adaptées à leur âge » Activités par enfant : Voici toutes les activités qui t’attendent : Parcours du combattant accro-branche Chaque enfant pourra évoluer à son rythme et pourra même clôturer par une tyrolienne ! tu vas te cacher dans la foret pour jouer au laser-games. Le Laser en plein air est une activité sportive extérieure opposant deux ou plusieurs équipes, dont tous les joueurs sont équipés d’un casque avec un capteur et d’un « lazer » munie d’un pointeur et d’un capteur, le jeu se déroule en plusieurs mini-parties de 20 à 30 min. Plusieurs scénarios sont envisageables. A la fin de chaque partie, les statistiques de la partie seront transmises directement sur notre ordinateur. REMONTÉE DE RUISSEAUX Randonnée aquatique et ludique .Au travers des différents obstacles (cascades, arbres, …), vous réaliserez une progression dan s un ruisseau encaissé au fond d’une vallée sauvage. Tu vas d’initier à l’escalade au mur de bloc sur un mur artificielle tu va participer à la Rando kids avec plein de découvert et surprise sur ton chemin avec les animateurs VTT ,Najac est entouré de forêts exceptionnelles, où se mêlent roches, eaux, bois et points de vues extraordinaires sur le village médiéval. En effet, plusieurs parcours sont balisés permettant une pratique de VTT , pour tout niveau Centre de Vacances de séjour-Vacances Base de pleine nature de Najac 12270 NAJAC 12270 NAJAC 12270 Najac Aveyron lundi 11 juillet – 08h30 à 12h00

