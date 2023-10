Marché de Noël 2023 à Najac Najac, 16 décembre 2023, Najac.

Najac,Aveyron

Le marché d’hiver de Noël d’artisans créateur·rices et de producteur·rices se tiendra le samedi 16 décembre 2023, place du faubourg, toute la journée de 10h à 20h..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Najac 12270 Aveyron Occitanie



The winter Christmas market of creative artisans and producers will be held on Saturday, December 16, 2023, Place du Faubourg, all day long from 10am to 8pm.

El mercado navideño de invierno de artesanos y productores creativos se celebrará el sábado 16 de diciembre de 2023, en la Place du Faubourg, durante todo el día, de 10:00 a 20:00 horas.

Der Winter-Weihnachtsmarkt mit kreativen Handwerkern und Produzenten findet am Samstag, den 16. Dezember 2023, auf dem Place du faubourg statt, den ganzen Tag von 10.00 bis 20.00 Uhr.

