Cet évènement est passé Les Jeux-Di à l’Hors Loge Najac Catégories d’Évènement: Aveyron

Najac Les Jeux-Di à l’Hors Loge Najac, 9 novembre 2023, Najac. Najac Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-09

fin : 2023-11-09 Le petit break des Jeux-di ! Venez participer à des jeux de société dans une ambiance chaleureuse et conviviale au local Hors-Loge !.

Le petit break des Jeux-di ! Venez participer à des jeux de société dans une ambiance chaleureuse et conviviale au local Hors-Loge !

Cartes, dés, pions, logique, adresse, plateau, bluff, stratégie, gestion : que vous veniez seul, à deux ou en famille… n’hésitez pas à amener vos propres jeux pour nous les faire découvrir ! EUR. Najac 12270 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Villefranche-Najac Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Najac Autres Code postal 12270 Adresse Ville Najac Departement Aveyron Lieu Ville Najac Latitude 44.2199 Longitude 1.9802 latitude longitude 44.2199;1.9802

Najac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/najac/