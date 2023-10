Les Jeux-Di à l’Hors Loge Najac, 28 septembre 2023, Najac.

Najac,Aveyron

Le petit break des Jeux-di ! Venez participer à des jeux de société dans une ambiance chaleureuse et conviviale au local Hors-Loge !.

2023-09-28 fin : 2023-10-12 . EUR.

Najac 12270 Aveyron Occitanie



The little break of Jeux-di! Come and play board games in a warm and friendly atmosphere at Hors-Loge!

¡La pausa de Jeux-di! ¡Ven a jugar a juegos de mesa en un ambiente cálido y acogedor en el Hors-Loge!

Die kleine Pause der Jeux-di! Kommen Sie und nehmen Sie an Gesellschaftsspielen in einer warmen und freundlichen Atmosphäre im Lokal Hors-Loge teil!

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Villefranche-Najac