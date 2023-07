Fête de Saint-Barthélemy et de La Fouace Najac, 19 août 2023, Najac.

Najac,Aveyron

3 jours de fête dans le village. Balade de la fouace Géante, animations diverses..

2023-08-19 fin : 2023-08-21 . EUR.

Najac 12270 Aveyron Occitanie



3 days of celebration in the village. Stroll of the Giant Fouace, various animations.

3 días de fiesta en el pueblo. Paseo del Fouace gigante, actividades diversas.

drei Tage lang wird im Dorf gefeiert. Spaziergang mit dem Riesenfouace, verschiedene Animationen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Villefranche-Najac