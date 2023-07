Marché nocturne artisanal de Najac Najac Catégories d’Évènement: Aveyron

Najac Marché nocturne artisanal de Najac Najac, 21 juillet 2023, Najac. Najac,Aveyron Marché nocturne artisanal rue du Bourguet 3 vendredis soir dans l’été..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR. Najac 12270 Aveyron Occitanie



Artisanal night market rue du Bourguet 3 Fridays in summer. Mercado nocturno artesanal en la rue du Bourguet 3 viernes por la noche durante el verano. Handwerklicher Nachtmarkt in der Rue du Bourguet an 3 Freitagabenden im Sommer. Mise à jour le 2023-06-27 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Najac Autres Adresse Ville Najac Departement Aveyron Lieu Ville Najac

Najac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/najac/