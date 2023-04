Soirées concert au Camping des étoiles Sourbins, 1 juillet 2023, Najac.

Profitez des premiers concerts au Camping des étoiles, pour commencer la saison 2023 !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . .

Sourbins

Najac 12270 Aveyron Occitanie



Enjoy the first concerts at the Camping des étoiles, to start the 2023 season!

Disfrute de los primeros conciertos en el Camping des étoiles, ¡para comenzar la temporada 2023!

Genießen Sie die ersten Konzerte auf dem Sternencampingplatz, um die Saison 2023 zu beginnen!

Mise à jour le 2022-11-29 par OT Villefranche-Najac