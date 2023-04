Observation : oiseaux des champs sur le causse de la Salesse Causse de la Salesse, 27 mai 2023, Najac.

En fin d’après-midi nous rechercherons les différentes espèces d’oiseaux qui s’y reproduisent et notamment en soirée l’Engoulevent d’Europe.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Causse de la Salesse

Najac 12270 Aveyron Occitanie



At the end of the afternoon we will look for the different species of birds that breed there and in particular in the evening the European Nightjar

Al final de la tarde buscaremos las diferentes especies de aves que crían allí y por la noche el chotacabras europeo

Am späten Nachmittag werden wir nach den verschiedenen Vogelarten suchen, die hier brüten, und am Abend vor allem nach der Europäischen Sturmschwalbe

Mise à jour le 2023-01-19 par OT Villefranche-Najac