« Un nouveau Gouverneur » – Comédie historique pour la Nuit des Musées 2023 1 rue du château, 13 mai 2023, .

La Maison du Gouverneur (CIAP) de Najac et sa troupe de comédiens amateurs et bénévoles vous proposent deux représentations de cette pièce les 13 et 14 mai 2023. Écriture et mise en scène par Lydia BOUDOIRE, spécialement pour l’événement..

2023-05-13

1 rue du château

Najac 12270 Aveyron Occitanie



The Maison du Gouverneur (CIAP) of Najac and its troupe of amateur and volunteer actors propose two performances of this play on May 13 and 14, 2023. Written and directed by Lydia BOUDOIRE, especially for the event.

La Maison du Gouverneur (CIAP) de Najac y su compañía de actores aficionados y voluntarios le proponen dos representaciones de esta obra los días 13 y 14 de mayo de 2023. Escrita y dirigida por Lydia BOUDOIRE, especialmente para el evento.

Das Maison du Gouverneur (CIAP) in Najac und seine Truppe aus Amateur- und freiwilligen Schauspielern bieten Ihnen am 13. und 14. Mai 2023 zwei Aufführungen dieses Stücks an. Geschrieben und inszeniert von Lydia BOUDOIRE, speziell für diese Veranstaltung.

