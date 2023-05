Fanfare sur le marché de Najac, 7 mai 2023, Najac.

Concert de la fanfare « Les Jaguars de Malibu » sur le marché de Najac ce dimanche.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Najac 12270 Aveyron Occitanie



Concert of the band « Les Jaguars de Malibu » on the market of Najac this Sunday

Concierto de la banda de música « Les Jaguars de Malibu » en el mercado de Najac este domingo

Konzert der Blaskapelle « Les Jaguars de Malibu » auf dem Markt in Najac diesen Sonntag

Mise à jour le 2023-04-19 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME