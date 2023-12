Marché de Najac le dimanche matin Najac, 1 janvier 2024, Najac.

Najac Aveyron

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Marché traditionnel sur la place du Faubourg, chaque dimanche matin, toute l’année..

Tous au marché de Najac le dimanche matin !

A un rythme de 1 fois par mois, d’autres thèmes pour l’hiver, dont les arbres et arbustes avec la présence de la pépinières Mercadier le 10 décembre, La fameuse galette des rois sur le marché pour le 7 janvier 2024 pour la nouvelle année, marché aux greffons et aux arbres le dimanche 25 février et du 21 avril au 19 mai : Marché aux plants de producteurs locaux.

Sur la place du faubourg de 9h à 13h !

Place du faubourg, entre le kiosque et le marché.

Que de bonnes choses , venez vous régaler sur Le marché de 9h à 13h place du faubourg.

Une large gamme de produits de qualités et variés :

– Les jardins de la rivière (légumes, fruits, aromatiques, jus…)

– Le ferme du Treil (tome de brebis)

– La ferme de Bor (ferme biologique en permaculture, maraîchage et vergers

– Produits Lacombe (poulets, oeufs et grillade de châtaignes)

– Le jardin des étoiles (maraîchage)

– Kombucha. Lawton (boissons sans alcool, kombucha)

– Terre d’amour (plantes médicinales et aromatique en biodynamie)

– Sylvaine et François (pâté végétal à base de châtaignes)

– Nattes Yoan (fromage de Vaches, yaourt, beurre, lait)

– Philippe Gheerbrant (fromage de chèvre)

– La ferme du Puech Deltour (maraîchage, apiculture, produits à base de châtaignes)

– Le moulinet (farine de blé, huile de noix)

– Les 4 villages (aligot)

– Les jardins de l’Albarie (frites, pommes de terre bio)

– Mme Autesserre (châtaignes, fruits, récolte de saison)

– André Lacombe (châtaignes, beignets)

– Michael Alvernhe (lapidaire et bijoux)

– Mélanie Prévost (transfo fruits et légumes)

– Peaux d’acajou (création cuir)

– Marina (création en osier)

Plus d’infos : www.najac.fr et Facebook Commune de Najac.

EUR.

Najac 12270 Aveyron Occitanie



