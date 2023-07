BROCANTE Naives-Rosières, 10 septembre 2023, Naives-Rosières.

Naives-Rosières,Meuse

Brocante avec buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 08:00:00 fin : 2023-09-10 17:00:00. 0 EUR.

Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est



Flea market with refreshments and food on site.

Free entrance for visitors.

Mercadillo con puestos de restauración y catering.

Entrada gratuita para los visitantes.

Trödelmarkt mit Getränken und Speisen vor Ort.

Freier Eintritt für Besucher.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT SUD MEUSE