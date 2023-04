SALON DU JEU 76 Voie Sacré, 6 mai 2023, Naives-Rosières.

Les élèves de la classe de Terminale Baccalauréat Métier de l’accueil organisent un salon du jeu de société contemporain.

Enfants, familles, experts ou novices venez tester les jeux et vivre une journée de fous rires !

Venez jouer GRATUITEMENT et passer un agréable moment de détente tout en soutenant les élèves pour l’obtention de leur diplôme.

Si le jeu vous plaît vous pourrez l’acheter.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-06 21:00:00. 0 EUR.

76 Voie Sacré Salle des fêtes / salle du temps libre

Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est



The students of the Terminale Baccalauréat Métier de l’accueil class are organizing a contemporary board game fair.

Children, families, experts or novices, come and test the games and live a day of laughter!

Come play for FREE and have a great time while supporting the students in their graduation.

If you like the game you can buy it.

Los alumnos del último curso del Baccalauréat Métier de l’accueil organizan una feria de juegos de mesa contemporáneos.

Niños, familias, expertos o novatos, ¡venid a probar los juegos y disfrutad de un día de risas!

Ven a jugar GRATIS y pásatelo en grande mientras apoyas a los estudiantes en la obtención de su diploma.

Si te gusta el juego puedes comprarlo.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse Terminale Baccalauréat Métier de l’accueil organisieren eine Messe für zeitgenössische Gesellschaftsspiele.

Kinder, Familien, Experten oder Neulinge kommen, um die Spiele zu testen und einen Tag voller Spaß zu erleben!

Kommen Sie und spielen Sie KOSTENLOS, verbringen Sie eine angenehme Zeit der Entspannung und unterstützen Sie die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Abschluss.

Wenn Ihnen das Spiel gefällt, können Sie es auch kaufen.

