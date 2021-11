Naître aux histoires • Maxi’Mômes Maison Folie Wazemmes, 11 décembre 2021, Lille.

Naître aux histoires • Maxi’Mômes

Maison Folie Wazemmes, le samedi 11 décembre à 11:00

Naître aux histoires Documentaire | France | 2019 | 38 minutes Ce film témoigne des actions de transmission autour du récit, des comptines et des livres lus à voix haute auprès de la petite enfance… Dans une crèche de Villeneuve d’Ascq, des tout-petit(e)s grandissent sous le regard des professionnelles et des parents, tandis qu’au fil des semaines, des moments d’éveil artistique et culturel se mettent en place. Plus largement dans le Nord, les acteurs de terrain participent à maintenir des moments de transmission orale auprès des tout-petit.e.s et de leurs familles, dans un contexte parfois difficile, et dans un monde où les écrans sont omniprésents… Entre immersion et échanges, le film déroule une réflexion sur l’importance et les enjeux de l’éveil culturel de la petite enfance aujourd’hui. Un film de Mary Prete Réalisation : Jean-Louis Acettone Production : Equipe MONAC.1 ——————- Public adulte Durée : 38 minutes + temps d’échange ——————- _Dans le cadre du festival jeune public_ [_Maxi’Mômes_](https://maisonsfolie.lille.fr/maximomes-2021)_, du 8 au 12 décembre à la maison Folie Wazemmes_

Gratuit, réservations conseillées

Un documentaire sur l’importance de l’éveil culturel et des histoires pour la petite enfance, réalisé dans le Nord.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T12:00:00