NAÏTANA / STEB DALLMAN Leda Atomica Musique Marseille, jeudi 21 mars 2024.

NAÏTANA

Naïtana est un groupe de Jazz-funk atmosphérique aux mélodies et rythmiques entêtantes ! Le groupe est composé de Maëlle Pétillon à la flûte traversière et au chant, Joseph Gravellier au clavier et au chant, Antoine Courtois à la basse, et Charly Guérin à la batterie et au chant.

STEB DALLMAN

Steb Dallman est un groupe mélangeant Hip hop, Jazz et Soul ! Il est composé d’Esteban Dallu au chant et batterie, Etienne Chalopin au clavier, Maxime Petit à la basse, Nicolas Luppi à la guitare, Théo Longo, Anaïs S. et Alice Astier aux chœurs.

