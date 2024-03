NAÏTANA / LE BRUIT BLEU 59 Social Club Marseille, vendredi 23 février 2024.

NAÏTANA / LE BRUIT BLEU ♫♫♫ Vendredi 23 février, 21h00 59 Social Club Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

ENTREE LIBRE

Ouverture des portes 18h, 1er concert 21h.

◆ NAÏTANA (Jazz funk atmosphérique)

Naïtana se forme suite à la rencontre de quatre musiciens.ennes à Marseille. Le groupe cultive son propre langage, celui d’un jazz-funk atmosphérique et envoûtant. Les membres fusionnent les genres et explorent une variété de palettes musicales. Du nu jazz au rock progressif, en passant par le trip-hop, le funk et les musiques traditionnelles, Naïtana réunit ses influences au sein du même projet musical.

Les nappes enveloppantes du clavier et les mélodies aériennes de la flûte s’associent aux phrasés groovy de la basse et au jeu subtil de la batterie. À forte dominante instrumentale, Naïtana est en constante recherche de nouvelles sonorités aux échos psychédéliques et progressifs.

◆ LE BRUIT BLEU (électro/pop/funk)

Elle chante sa mélancolie à travers des textes poétiques et énigmatiques, d’une voix expressive aux mélodies virevoltantes. Il l’accompagne à la guitare électrique, sur des rythmes éclectiques et des mélodies hypnotiques. Inspirés par leur passion du cinéma, le duo propose un voyage intimiste dont la structure révèle les péripéties. La sortie de leur premier album dévoilera des sonorités pop, électro et funk, entremêlées dans un style qui leur est propre.

59 Social Club 59 boulevard des Dames 13002, Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur