Naissance d'une démocratie électorale sous la Révolution française – Xavier Gosset
Syndicat des Architectes 130 avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement
2022-03-21

La révolution française : sa dimension électorale.

Comment les élections nombreuses et aux bases électorales assez larges dans les 1ères années de la Révolution participent au changement des élites locales, permettent l’expression de revendications citoyennes dans le cadre d’assemblées primaires, révèlent l’affirmation d’un premier suffrage élargi masculin en France, bien avant 1848.

En quoi la naissance d’une démocratie électorale en 1789 permet-elle des changements dans la représentation et la participation des citoyens ? Conférence-débat avec Xavier Gosset

