NAISSANCE DE DAVID DE SASSOUN Auditorium de La Seine Musicale, 2 juin 2023, BOULOGNE BILLANCOURT. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 21:00. Tarif : 40.0 à 125.0 euros. Choeur & Orchestre Français d'Ontario (3-PLATESV-R-2022-009859) présente ce spectacle. L'œuvre magistrale néo romantique de Garbis Aprikian évoquant l épopée arménienne Son oratorio illustre admirablement le vœu de Méher et de Taline pour donner le jour à leur unique enfant, et met en musique tout le drame de la naissance de leur fils.David de Sassoun, héros légendaire auquel s'identifie toutes les générations d'Arméniens.Chloé Nabédian, journaliste France Télévision, et André Manoukian, auteur-compositeur et pianiste, seront les maitres de cérémonie de cette soirée exceptionnelle dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'ONG Unison œuvrant à la réinsertion sociale des handicapés en Arménie.La chorale Paros d'Erevan, mondialement exemplaire par son caractère inclusif, se joindra aux autres chœurs pour ce concert au profit de la lutte contre le handicap. L'Oratorio interprété par 250 participants sera Précédé par la création pour cheour et orchestre de Jean Charles Gandrille initulé « Arménie » sur un livret de Hovanès Krikorian

