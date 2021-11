Naïssam Jallal & Rythms of resistance / Un autre monde Cheval Blanc, 25 janvier 2022, Schiltigheim.

Naïssam Jallal & Rythms of resistance / Un autre monde

Cheval Blanc, le mardi 25 janvier 2022 à 20:30

Nominée aux victoires du Jazz 2021 Depuis plusieurs années, la flûtiste Naïssam Jalal dévoile un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une recherche et une curiosité sans cesse renouvelées, elle brille par sa virtuose capacité à tisser les liens entre les différentes cultures musicales et les champs esthétiques. Pour marquer les 10 ans de Rhythms of Resistance, Naïssam Jalal publie Un autre monde dans lequel elle dénonce les catastrophes sociales et écologiques du monde actuel, mais pointe aussi vers un monde empathique et aimant. Un concert qui milite pour le rêve et le refus de baisser la tête. Distribution : Naïssam Jalal : composition, flûte, nay et voix Mehdi Chaïb : saxophone ténor et soprano, percussions Karsten Hochpfel : guitare et violoncelle Damien Varaillon : contrebasse Arnaud Dolmen : batterie Production : Les couleurs du son Tour’n’sol prod

De 6 à 25 €

Dernier album de Naïssam Jalal : sensible, épique et revendicatif, qui bat au rythme d’un jazz mondial tour à tour tellurique et aérien, où le son vibrant de la flûte évoque le souffle de la liberté.

Cheval Blanc 25 rue Principale 67300 Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin



2022-01-25T20:30:00 2022-01-25T22:00:00