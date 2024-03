Naïssam Jalal & Rhytms of Resistance « Un autre monde » Rocher de Palmer Cenon, jeudi 7 mars 2024.

Naïssam Jalal & Rhytms of Resistance « Un autre monde » « Ma musique est le reflet de ce monde fou à la fois d’une extrême violence et d’une grande beauté. » Naïssam Jalal est ainsi, habitée d’une saine colère et d’un immense espoir. On… Jeudi 7 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 23€ | Tarif abonné : 20€ | L’infidèle : 19€ | Tarif guichet : 25€ | Pass J’n’W : 10€ – Places assises numérotées

Début : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T22:30:00+01:00

« Ma musique est le reflet de ce monde fou à la fois d’une extrême violence et d’une grande beauté. » Naïssam Jalal est ainsi, habitée d’une saine colère et d’un immense espoir. On sort de ses concerts revigoré et débordant de joie ! Cette flûte est un cri. Elle porte en elle douceur et douleur. Naïssam Jalal l’accompagne souvent de sa voix tout en jouant, et tire de ces deux instruments des mélodies vibrantes, déchirantes, comme des plaintes. Son travail de compositrice et son engagement militant sont intrinsèquement mêlés. Face à l’urgence, la Française d’origine syrienne n’y va pas par quatre chemins. Elle réclame un autre monde, où la tolérance, l’équilibre environnemental, la liberté de penser, le droit à vivre dignement éclipseront la haine, l’appât du gain, la répression, les guerres. Sa musique, tour à tour aérienne et puissante, emprunte au jazz, à la musique arabe, aux œuvres contemporaines, portée par un quintet inspiré. L’émotion est partout, dans la salle et sur scène où la flûtiste, toute en contrastes et nuances, fait pleurer et rire les anges.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/naissam.jalal/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

