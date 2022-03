Naïssam JALAL & Rhythms Of Resistance “Un autre monde” Sunset Sunside, 7 avril 2022, Paris.

Naïssam JALAL & Rhythms Of Resistance “Un autre monde”

Sunset Sunside, le jeudi 7 avril à 20:30

Naïssam JALAL & Rhythms Of Resistance “Un autre monde” Naïssam Jalal – composition, flûte, nay, vocal ; Mehdi Chaïb – saxs, percussions ; Karsten Hochapfel – guitare, violoncelle ; Damien Varaillon – c.basse ; Arnaud Dolmen – batterie OUVERTURE DES PORTES 45MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERT Flûtiste, vocaliste et compositrice prolifique, Elle invente un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une recherche et une curiosité sans cesse renouvelées, du hip hop à la musique mandingue, du jazz aux musiques arabes en passant par la musique hindoustani, Naïssam Jalal élabore avec habileté, un langage inspiré et singulier. L’engagement que Naïssam traduit dans sa musique est l’expression de sa vérité : La ligne directrice de ses créations ne cessent de surprendre par leur originalité et leur authenticité. Sa trajectoire est ponctuée de perles discographiques et de prestigieuses distinctions telles que le Coup de cœur de l’Académie Charles Cros (2017), 3 nominations dont une Victoire du jazz (2019) ou le Prix des musiques d’ICI / Diaspora Music Award (2020). Flutist, vocalist and prolific composer, she invents a personal and vibrant musical universe which, both in substance and form, gives full meaning to the word freedom. In a research and a constantly renewed curiosity, from hip hop to Mandinka music, from jazz to Arabic music through Hindustani music, Naïssam Jalal develops with skill, an inspired and singular language. The commitment that Naïssam translates into his music is the expression of his truth: The guiding line of his creations never ceases to amaze with their originality and authenticity. His trajectory is punctuated by discographic pearls and prestigious distinctions such as the Favorite from the Charles Cros Academy (2017), 3 nominations including a Victoire du jazz (2019) or the Prix des musiques d’ICI / Diaspora Music Award ( 2020).

Sur inscription

Nouveau projet, nouvelle incarnation de Naïssam Jalal et de son quintet multiculturel Rhythms of Resistance

Sunset Sunside 60, RUE DES LOMBARDS Paris Quartier Les Halles Paris



