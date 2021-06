Paris Parc Floral de Paris Paris Naïssam Jalal & Rhythms Of Resistance – Un Autre Monde Parc Floral de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Jazz Festival ☼ Naïssam Jalal & Rhythms Of Resistance – Un Autre Monde ☼ Une multiplicité d’apports et d’influx conjugue passionnément les influences, les registres, et fascine. Le sens du rythme, la plénitude de l’élan et des improvisations où se retissent les liens entre jazz et musique savante, musique européenne, musique orientale, sont l’occasion d’autant de traversées du miroir entre les champs esthétiques. Ces « Rhythms of Resistance » nous rappellent alors qu’en dehors de tout logo ou slogan, résister est une idée éternellement neuve, salubre et salutaire, qui refuse les formatages du sensible. ‣ Dimanche 4 juillet à 17h – Gratuit ‣ Plus d’infos sur www.festivalsduparcfloral.paris Concerts -> Jazz Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

