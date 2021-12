Naïssam Jalal & « Rhythms of Resistance » Espace Tonkin, 17 mars 2022, Villeurbanne.

Naïssam Jalal & « Rhythms of Resistance »

Espace Tonkin, le jeudi 17 mars 2022 à 20:00

[[http://www.naissamjalal.com](http://www.naissamjalal.com)](http://www.naissamjalal.com) parcourt à l’écoute de Naïssam Jalal, flûtiste vertigineuse et compositrice inspirée, et de son quintet « Rhythms of Resistance ». Depuis ses débuts, elle navigue avec aisance entre les musiques classiques européennes et arabes, transcendées par l’art de l’improvisation jazz. Quelques « détours » par le funk, le hip-hop, et les traditions africaines complètent la belle synthèse de son univers musical sensible et touchant. Depuis 10 ans les récompenses prestigieuses ( Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2017, Victoire du jazz en 2019) et les perles discographiques se succèdent. En 2021 elle sort le double album Un autre monde, enregistré avec son quintet et avec l’Orchestre National de Bretagne. Naïssam n’a pas peur de sculpter dans l’argile de ses rêves « un autre monde ». Sa flûte traduit. Naïssam Jalal : composition, flûte traversière, nay, vocal – Irving Acao : saxophones – Karsten Hochapfel : guitare, violoncelle Damien Varaillon : contrebasse – Arnaud Dolmen : batterie Une production Les couleurs du Son/ Tour’n’sol prod. Avec le soutien de La Drac Ile-de-France, de la Sacem, de l’Estran – Théâtre de Guidel et de la Maison de la musique de Nanterre Site officiel : [www.naissamjalal.com](http://www.naissamjalal.com)

Un souffle de liberté nous parcourt à l’écoute de Naïssam Jalal, flûtiste vertigineuse et compositrice inspirée, et de son quintet « Rhythms of Resistance ».

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:00:00