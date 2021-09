Paris CAFÉ DE LA DANSE Paris Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance à Paris (75) CAFÉ DE LA DANSE Paris Catégorie d’évènement: Paris

CAFÉ DE LA DANSE, le jeudi 16 septembre à 19:30

Flûtiste vertigineuse et compositrice prolifique, **Naïssam Jalal** invente un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. L’engagement par et dans la musique : telle est la ligne directrice de ses créations qui ne cessent de surprendre par leur originalité et leur authenticité. **Naïssam Jalal** a été écompensée par un **Coup de cœur de l’Académie Charles Cros** (2017), 3 nominations dont une **Victoire du jazz** (2019) et le **Prix des musiques d’ICI / Diaspora Music Award** (2020). « _**Un Autre Monde**_ », paru en février 2021, est son 8eme album, enregistré avec l’Orchestre National de Bretagne. Il marque les dix ans de son ensemble « **Rhythms of Resistance** ». – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** – sortie de l’album Un Autre Monde au Café de la danse CAFÉ DE LA DANSE 05 Passage Louis-Philippe 75011 Paris Paris Paris

