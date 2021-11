Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance à la petite Halle de la Villette La Petite Halle de la Villette, 28 janvier 2022, Paris.

Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance à la petite Halle de la Villette

La Petite Halle de la Villette, le vendredi 28 janvier 2022 à 21:00

[http://www.naissamjalal.com](http://www.naissamjalal.com)om](http://www.naissamjalal.com) Avec : Naïssam Jalal (Fr, Syrie) : composition, flûte, nay, vocal. Mehdi Chaïb (Fr, Maroc) : sax. ténor et soprano. Karsten Hochapfel (Fr, Allemagne) : guitare, violoncelle Damien Varaillon (Fr) : contrebasse Arnaud Dolmen (Fr) : batterie « Un autre monde donc. Celui d’après, d’ici et maintenant. La musique de cette flûtiste, figure essentielle de la scène jazz hexagonale, c’est tout un monde, habité par des rythmes, des mélodies et des voix qui se nourrissent d’influences puisées par delà les mers et les océans pour, qui sait, rêver d’un continent unique. Cette quête d’unité plurielle portées par tous les chants du possible, Naïssam Jalal la mène à la tête d’un groupe où chaque instrumentiste veille à faire passer le plus d’émotion possible dans chaque accord, chaque note, chaque coup. Les thèmes ont une douce force onirique, la pulsation est sensuelle et hypnotique, la prise de son fait honneur à ces messagers de la beauté apaisée. » Jazz mag (CHOC) « Naïssam Jalal poursuit de manière toujours aussi convaincante ses luttes sociales, raciales, écologiques, avec une force de persuasion dans sa musique qui fait penser aux grands hymnes de lutte de John Coltrane, Nina Simone ou Archie Shepp. Une fête sonore pleine de vie et d’espoir. Ce double album est à la fois un concentré des peurs de notre temps et des lumières qu’on espère voir resurgir. » Jazzaround Pour en savoir plus sur l’univers de Naïssam Jalal c’est par ici : www.naissamjalal.com Playlist vidéo ici : [https://www.youtube.com/watch?v=5aU2MR9b9E0&ab_channel=NaissamJalal](https://www.youtube.com/watch?v=5aU2MR9b9E0&ab_channel=NaissamJalal)

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

Nouveau concert de Naïssam Jalal à la Petite Halle de la Villette, cette fois avec son quintet Rhythms of Resistance

