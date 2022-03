Naïssam JALAL “Quest Of The Invisible” Sunset Sunside, 8 avril 2022, Paris.

Naïssam JALAL “Quest Of The Invisible”

Sunset Sunside, le vendredi 8 avril à 20:30

**Naïssam JALAL “Quest Of The Invisible”** Naïssam JALAL – composition, flûte,nay, voix ; Claude Tchamitchian – c.basse ; Leonardo Montana – piano OUVERTURE DES PORTES 45MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERT Depuis plusieurs années, la flûtiste Naïssam Jalal dévoile un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une recherche et une curiosité sans cesse renouvelées, elle brille par sa virtuose capacité à tisser les liens entres les différentes cultures musicales et les champs esthétiques. L’engagement par et dans la musique, la création au service de l’engagement : tels sont les lignes directrices de ses multiples projets artistiques qui n’ont cessé de surprendre grâce à leurs originalités, leurs authenticités et leurs qualités artistiques. Dans cette nouvelle création, la flutiste Naïssam Jalal réuni le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Ce nouveau répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible en le nommant. Une création qui oscille entre contemplation et transe, silence et musique. Dans un élan d’introspection, Naïssam Jalal a composé ce répertoire en s’inspirant de toutes les musiques spirituelles ou rituelles qui l’ont touché et nourri lors de son voyage musical. « Quest of the invisible » va plus loin dans la connexion avec l’invisible et mène l’auditeur à une forme de transe et d’oubli de soi, à travers des mélodies à la fois simples et complexes, comme la quête de soi. In a burst of introspection, Naïssam Jalal composed this repertoire inspired by all the spiritual or ritual music that touched and nourished him during his musical journey. “Quest of the invisible” goes further in the connection with the invisible and leads the listener to a form of trance and self-forgetfulness, through melodies that are both simple and complex, like the quest for the self.

Sur inscription

Sunset Sunside 60, RUE DES LOMBARDS Paris Quartier Les Halles Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00