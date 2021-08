Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar île de France, Paris NAÏSSAM JALAL – QUEST OF THE INVISIBLE Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

NAÏSSAM JALAL – QUEST OF THE INVISIBLE Médiathèque Marguerite Yourcenar, 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

La flûtiste Naïssam Jalal réunit le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Leur répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Une création qui oscille entre contemplation et transe, silence et musique.

La musique est un art invisible qui entretient une relation particulière avec le temps. Depuis toujours et dans toutes les régions du monde, la musique a été un moyen privilégié pour rendre hommage au divin, afin de communiquer avec l’Invisible, ou d’accéder à la transe et l’extase mystique.

Dans un élan d’introspection, Naïssam Jalal a composé ce répertoire en s’inspirant de toutes les musiques spirituelles ou rituelles qui l’ont touché et nourri lors de son voyage musical. « Quest of the invisible » va plus loin dans la connexion avec l’invisible et mène l’auditeur à une forme de transe et d’oubli de soi, à travers des mélodies à la fois simples et complexes, comme la quête de soi. Naïssam JALAL (France, Syrie): composition, flûte, nay, voix Claude TCHAMITCHIAN (France): contrebasse

Leonardo MONTANA (France, Brésil) : piano Tous publics Entrée libre dans la limite des places disponibles. Concerts -> Jazz Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

