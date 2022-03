Naïssam Jalal – Quest of Invisible – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non en prévente : 16 € tarif plein / 5 € à 12 € tarifs réduits(+ 2 € si achat sur place le soir du concert)RÉSERVATION :- www.pannonica.com- permanence au guichet du Pannonica et par téléphone du mardi au vendredi de 14h à 18h au 02 51 72 10 10 Ouverture des portes à 20h30 Concert. Flûtiste, compositrice et chanteuse, Naïssam Jalal est une artiste inscrite dans le monde, militante et meneuse de troupe. Projet après projet, elle a su créer une musique à la force instinctive. Inlassablement. Avec le trio “Quest of the Invisible”, elle réunit deux compagnons aux sonorités de velours, mélodistes, lyriques, le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian. Le répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène l’auditeur à une forme de transe hypnotique, à travers des mélodies à la fois simples et complexes, comme la quête de soi. Naïssam Jalal : composition, flûte, nay, voix / Claude Tchamitchian : contrebasse / Leonardo Montana : piano Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

