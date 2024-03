Naïssam Jalal | Le Temps d’une Lune #8✨ Opéra de Lille Lille, mercredi 27 mars 2024.

Naïssam Jalal | Le Temps d’une Lune #8✨ ✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan Mercredi 27 mars, 18h00 Opéra de Lille

✦ NAÏSSAM JALAL TRIO

« Ma musique est unique, explique Naïssam Jalal, d’abord parce qu’elle est l’expression de ma singularité : femme, musicienne, syrienne et française, arabe et européenne, à la recherche des traditions et de l’inconnu… »

Après de nombreuses années à ériger sa musique en arme de résistance face aux convulsions du monde, la flûtiste engagée part maintenant en « quête de l’invisible ».

En trio avec le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian, elle laisse infuser son propre mélange des différentes traditions de l’Inde et des musiques soufies et gnawa, qu’elle réunit avec les fulgurances de John Coltrane. Un moment hors du temps, fait tour à tour « de transe mystique et de silence hypnotique. »

