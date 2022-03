Naïssam Jalal invite Osloob, Enzo Carniel et Tom Peyron La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Naïssam Jalal invite Osloob, Enzo Carniel et Tom Peyron La Petite Halle, 22 avril 2022, Paris.

de 21h00 à 00h00

gratuit

Naïssam Jalal : Naïssam Jalal : Flutiste vertigineuse et compositrice inspirée et prolifique, Naïssam Jalal suit un talentueux parcours musical motivé par la passion et la curiosité. Née en banlieue parisienne de parents syriens, elle a assimilé et transcendé l’Essence des musiques classiques européennes et arabes, l’art de l’improvisation jazz, l’urgence du hip hop, l’euphorie du funk ou la vitalité des traditions venues d’Afrique, avec un sens aigu de la synthèse et un souffle hyper sensible. Sa trajectoire est ponctuée de 8 perles discographiques et de prestigieuses récompenses telles que le Coup de cœur de l’Académie Charles Cros (2017) où la Victoire du jazz (2019). À chaque projet, Naïssam Jalal lève un voile inédit de son univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Durant sa résidence à la Petite Halle Naïssam expérimentera une série de rencontres inédites. www.naissamjalal.com Naïssam Jalal : flûte, voix, compositions Osloob : chant, beatbox, rap Enzo Carniel : piano Tom Peyron : batterie — INFOS PRATIQUES La Petite Halle Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Entrée libre ! Possibilité de se restaurer sur place! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

