Naïssam Jalal – Healing Rituals (Rituels de guérison) Théâtre 95 – Nouvelle Scène Nationale, 27 mars 2022, Cergy.

Naïssam Jalal – Healing Rituals (Rituels de guérison)

Théâtre 95 – Nouvelle Scène Nationale, le dimanche 27 mars à 17:00

**Naïssam Jalal / artiste en résidence [France – Syrie]** Avec la Points Communs et la Fondation Royaumont, dans le cadre d’Arts & Humanités Somptueux baume musical Naïssam Jalal, flûtiste, compositrice et chanteuse d’origine syrienne, puise sans cesse son inspiration dans les musiques extra-occidentales et la nature hybride du jazz modal. De ce mélange d’influences, naît une musique inclassable et vivante. Primée aux Victoires du jazz 2019 avec l’album Quest of invisible, elle a l’art de créer des moments de grâce collectifs ! Il y a quelques années, contrainte de passer plusieurs semaines à l’hôpital, elle mesure la puissance curative de la musique. Composant une musique toujours en lien étroit avec sa vie, Naïssam Jalal tisse avec Rituels de guérison une musique tendre, sincère et intense, capable de soigner nos blessures les plus profondes. Accompagnée de Clément Petit au violoncelle, de Claude Tchamitchian à la contrebasse et de Zaza Desiderio à la batterie, elle nous offre une rencontre tout en douceur et bienveillance pour débuter sa résidence à Points communs ! PASS ARTS & HUMANITÉS 2 spectacles = 20€ Réservez votre pass !

Sur réservation

Naïssam Jalal en résidence présente son nouveau répertoire, Healing Rituals, des rituels de guérison imaginaires. Deux concerts avec la Fondation Royaumont, dans le cadre d’Arts & Humanités

Théâtre 95 – Nouvelle Scène Nationale allée du Théâtre 9500 Cergy Cergy Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:00:00