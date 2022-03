Naïssam Jalal à Paris (75) Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Naïssam Jalal à Paris (75) Studio de l’Ermitage, 16 mars 2022, Paris. Naïssam Jalal à Paris (75)

Studio de l’Ermitage, le mercredi 16 mars à 20:30

**Naïssam Jalal** présente sa nouvelle création « _**Healing Rituals**_ » en quartet. S’inspirant de traditions d’Afrique ou des Amériques, la flûtiste partage les bienfaits des rituels qu’elle réinvente. Un concert Tour’n’sol prod / Les couleurs du son. – * Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. – Nouvelle création « Healing Rituals » en quartet. Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris Quartier de Belleville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l’ermitage - 75020 PARIS Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris

Studio de l'Ermitage Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Naïssam Jalal à Paris (75) Studio de l’Ermitage 2022-03-16 was last modified: by Naïssam Jalal à Paris (75) Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 16 mars 2022 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris