2022-07-12 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-12 Lumières/technique : Manon et Elodie Baudracco, Anaïs Ramon Avec

Jean-Claude Baudracco : Micoulin

Diane Lava : Naïs

Julien Baudracco : Frédéric / Henri Bernier

Stéphane Bouby : Toine

Olivier Cabassu : Monsieur Rostaing/le paysan

Sophie Barbero : Madame Rostaing C’est une des rares adaptations théâtrales du chef d’œuvre de Marcel Pagnol, porté à l’écran par Marcel Pagnol, lui-même, en 1945. Après les succès, en tournée des pièces MARIUS, FANNY, CESAR, LA FILLE DU PUISATIER et LA FEMME DU BOULANGER, depuis plusieurs saisons, Jean-Claude Baudracco et ses talentueux comédiens, véritables gardiens du temple du répertoire méridional, récidivent donc avec cette œuvre majeure de Marcel Pagnol, à la faveur une nouvelle tournée. Synopsis :

Toine, un valet de ferme, est bossu et cette infirmité lui pèse car il aime en secret la belle Naïs, fille unique de son employeur, le père Micoulin, un paysan taciturne et rigoriste qui ne plaisante pas avec la bagatelle.

Quand Naïs rencontre Frédéric, le fils des Rostaing, riches bourgeois d’Aix en Provence, dont le père Micoulin est le métayer de leur propriété près de Cassis, elle est aussitôt séduite par le garçon beau parleur.

Mais cela provoque la colère du patriarche qui les a surpris.

