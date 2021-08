Albi Collégiale Saint-Salvi Albi, Tarn Naïma Chemoul enchante le cloître Collégiale Saint-Salvi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tourné vers les cultures occitanes et catalanes en Méditerranée, le festival « Les troubadours chantent l'art roman en Occitanie » propose depuis seize ans des concerts tout en mettant en valeur le riche patrimoine roman, médiéval et gothique méridional de la région. Plusieurs artistes, majoritairement installés en Occitanie, y participent tout comme Naïma Chemoul, qui va faire résonner sa voix mélodieuse dans le cloître de la collégiale Saint-Salvi, le 15 septembre à 18h. Accompagnée de James Amestoy à l'accordéon et de Jérémy Rollando à la guitare flamenca, elle interprétera son nouveau récital de musique du monde aux accents ibériques intitulé « Españolita. » Mercredi 15 septembre à 18h au cloître de la collégiale Saint-Salvi. Gratuit. Plus d'infos : [[festival-troubadoursartroman.fr](festival-troubadoursartroman.fr)](festival-troubadoursartroman.fr)

