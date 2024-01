Naïm Zriouel Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, samedi 2 mars 2024.

Nouveau spectacle de Naïm Zriouel

Une odyssée poétique et musicale avec Naïm Zriouel.

Naïm Zriouel, fusionnant poésie, slam et théâtre, vous invite à son seul en scène.



Inspiré par Brel et Brassens, son album Vertige prend vie sur les planches – et vous emporte dans une expérience musicale et littéraire unique. EUR.

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-03-02 20:00:00

